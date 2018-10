Mötzingen Schon seine Körpergröße beeindruckt

Giovanni Costantino, der selbst Süddeutscher Meister ist, hat den Weltmeister angeschrieben und sich über die positive Rückmeldung sehr gefreut.

Eigentlich wollte er nur 30 Teilnehmer zu dem Workshop anmelden, doch das Interesse war so groß, dass schließlich am Samstagmorgen rund 40 Personen in Mötzingen trainierten – dabei auch eine große Anzahl von Mädchen und jungen Frauen.

Mit seiner charmanten und gewinnenden Art hatte "Mo" Abdallah, dessen Eltern aus dem Libanon stammen, die Truppe voll im Griff. Und er hatte nebenher noch Zeit für ein Schwätzchen. Einen Jungen auf den Schultern zu tragen, sieht bei ihm eher so aus als ob andere Menschen einen Rucksack tragen. Die Besucher im "Wolf’s Cave" am haben jedenfalls richtig was geboten bekommen und bekamen auch eine Urkunde.