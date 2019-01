Mötzingen Friedhofsmauer droht einzustürzen

Der Alte Friedhof in der Ortsmitte wird von einer massiven Mauer aus Sandsteinen umgeben. Im hinteren Bereich ist nun ein Teil der Mauer auf einer Länge von rund 25 Metern "in Schieflage geraten und droht einzustürzen", wie Kämmerer Christian Stepan in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte.

Daher sei nun kurzfristig die fachgerechte Sanierung eines Teilstückes der rund 40 Meter langen Friedhofsmauer geplant. Daneben sind im Eingangsbereich des Alten Friedhofes im Ochsenweg die Abdeckplatten der Mauer beschädigt, die im Zuge der Maßnahme erneuert werden sollen.

Geschätzte Kosten liegen bei 38.650 Euro