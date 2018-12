Mönchweiler "Wir müssen sorgfältig abwägen"

Zwar könne zum Ende des Jahres nochmals eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von rund zwei Millionen Euro erfolgen, dies sei auch dem Vorgriff auf das neue Haushaltsrecht geschuldet. Die Rücklagen erhöhen sich auf 5,9 Millionen Euro. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird diese Rücklage jedoch fast in vollem Umfang benötigt. Im Jahr 2022 wird sie etwa auf 281 000 Euro abgebaut sein. Dennoch hofft man zuversichtlich, die anstehenden Projekte bis zum Jahr 2022 ohne Kreditaufnahme meistern zu können.

Rücklagen werden für Investitionen benötigt

Mit ins Kalkül fließen hier die erwarteten rund 4,2 Millionen Euro an Grundstückserlösen und entsprechender Anschlussbeiträge. Auch aus den Reihen der Gemeinderäte kamen mahnende Worte. Angesichts der Fülle an Projekten müsse man sorgfältig abwägen, was man tue. Denn, so Gemeinderat Wolfgang Eich, jedes gemeindeeigene Bauvorhaben generiere auch Folgekosten. Für Gemeinderätin Sabine Roth steht fest: "Wir müssen uns in manchem einfach mehr Zeit lassen und nicht alles so eng tackten." Thomas Müller gab bei allem Verständnis für ein vorsichtiges Handeln zu bedenken: "Zur Zeit werden verstärkt Dinge zerredet, die wir für das Wohl der Allgemeinheit schaffen. Was wir heute leisten, ist auch ein Investitionsstau-Abbau der vergangenen Jahre". Man sei zum Beispiel, so Müller, beim Betreuten Wohnen zehn Jahre "den umliegenden Gemeinden hinterhergelaufen".