Mönchweiler Vorgaben etwas entschärft

Mönchweiler. Im Gemeindegebiet sind kaum noch freie Baugrundstücke vorhanden, daher plant die Gemeinde die Ausweisung neuer Wohnbauflächen. Durch die Schließung und Verlagerung des Gemeindekindergartens Villa Kunterbunt gibt es nun mitten im bebauten Gebiet eine solche Fläche. Sie wurde vom Büro "bhm Landschafts- und Stadtplanung" überplant. Die Planung wurde vom Gemeinderat gebilligt und ging in die Offenlage.

Am Donnerstag ging es in der Gemeinderatssitzung um den Beschluss des Bebauungsplans und der Satzung. In den Bebauungsplan werden verschiedene Anregungen aus der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingearbeitet. Zum Termin im Rathaus waren zahlreiche Anwohner erschienen, die der Bebauung des Geländes kritisch gegenüber stehen. Sie fürchten, dass ihnen durch die Verdichtung und die relative Höhe der Baukörper Nachteile entstehen werden. Vor allem der Schattenwurf der Gebäude bereitete einigen Kopfzerbrechen. Daniel Walter vom Büro "bhm" versuchte einige der Befürchtungen derdie Verwaltung nun auf eine Sortenangabe und spricht nur noch von "großkronigen, einheimischen Laubbäumen". Den Abstand der Bepflanzung zum Nachbargrundstück regelt das Gesetz, das sich an der Wuchshöhe orientiert.

Im Laufe der Diskussion stellte sich mehrmals die Frage, ob bei der Entwurf-Genehmigung im April dieses Jahres die Problematik so nicht schon sichtbar war.