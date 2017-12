Mönchweiler Von der Elchtüte bis zu Christbaumkugeln

Mönchweiler (mhm). "Wir wollen die Traditionen an der Schule bewahren – aber durch die vielen zusätzlichen Schüler müssen wir manche Konzepte überdenken", sagt Schulleiterin Susanne Meßmer, die auf die große Schar an Kindern blickt, die sich zur Eröffnung des beliebten Adventsbastelns in der Mensa der Gemeinschaftsschule getroffen haben. Einiges ist neu in diesem Jahr – und ein wenig ruhiger. Beim Basteln nehmen nur noch die Klassen eins bis sechs teil, und das Basteln findet am Vormittag statt.