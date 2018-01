Mönchweiler "Unternehmen geht vorbildlich voran"

Mönchweiler. Als viertes Unternehmen im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde es vom Kommandanten der Feuerwehr Mönchweiler, Gerd Wimmer, und Kreisbrandmeister Florian Vetter mit Urkunde und Plakette ausgezeichnet.

Als vierte Firma im Kreis erhält Weißer und Grießhaber diese Auszeichnung. Wimmer betonte, dass die Firma seit vielen Jahren eng mit der Feuerwehr zusammenarbeitet und vor allem in Gesellschafter Lothar Weißer einen großartigen Unterstützer habe. Als Gründungsmitglied des Fördervereins der Feuerwehr engagiert, habe er immer wichtige Impulse in der Zusammenarbeit gesetzt. "Er zeigt, dass die Feuerwehr wichtig ist und fühlt sich in unserem Kreis wohl", erklärte Wimmer.

Es sei nicht selbstverständlich, dass Firmen Mitarbeiter zum Lösch- oder Rettungseinsatz freistellen. "Weißer und Grießhaber geht hier vorbildlich voran." Er hoffe, so Wimmer, dass die Zusammenarbeit auch in Zukunft so gut läuft. Vielleicht könne man sich auch überlegen, Mitarbeiter, die bei anderen Feuerwehren aktiv sind, ebenfalls zur Unterstützung der Feuerwehr Mönchweiler bei Einsätzen während der Betriebsstunden freizustellen. "Da sind aber alle Firmen in Mönchweiler gefragt. Wir möchten gerne das Potenzial in den Betrieben abrufen können."