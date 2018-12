Mönchweiler Nachwuchs auf großer Bühne geehrt

Mönchweiler. Eine Musikkapelle lebt natürlich auch vom gut ausgebildeten Nachwuchs. Und wie überall, tut man sich auch in Mönchweiler nicht leicht, diesen Nachwuchs zu finden. Umso erfreuter ist man, wenn sich beim musikalischen Höhepunkt des Jahres der Nachwuchs auf der Bühne vor großem Publikum präsentiert. So geschehen beim Weihnachtskonzert in der Alemannenhalle.