Mönchweiler Nach schwierigen Jahren auf Erfolgskurs

Mit der Familie Cantamessa aus der Schweiz gelang dem Reiterverein ein Glücksgriff. Nicht nur, dass sich die Familie um den Reitunterricht und die anfallenden Stallarbeiten kümmerte, Mutter Cantamessa machte aus dem Reiterstüble ein echtes Highlight. Bald war das Stüble durch hervorragendes Essen regelrecht berühmt, auch die Einheimischen wussten die gute Küche zu schätzen.

Ein weiteres Highlight aus dieser Zeit: Das jährliche Weihnachtsreiten im Zirkuszelt in der Halle mit vielen hundert Besuchern. "Wir hatten viele Menschen, die hier unsere Arbeit im Reiterverein mitgestaltet haben. Es gab Höhen und Tiefen, Grund zur Freude und Grund zur Unzufriedenheit. Aber jeder einzelne war wichtig zu seiner Zeit." Nach der Ära Cantamessa gab es noch einige personelle Veränderungen. 2012 stellte man den Schulbetrieb aus Kostengründen endgültig ein. Heute steht der Verein finanziell sehr gut da, die Darlehen sind abbezahlt. "Die Halle gehört nach 40 Jahren uns", freute sich Sylvia Fischer.

2009 wurde der Reiterverein von einem schockierenden Ereignis ereilt: Vier Pferde und ein Großteil des Hindernismaterials wurde entwendet, der Diebstahl konnte nicht aufgeklärt werden. Der Reiterverein Mönchweiler ist einer der letzten Vereine, die in der Region eine eigene Reitanlage betreiben.

Was Sylvia Fischer in erfrischend lockerer Art noch blieb, war den Menschen zu danken, die immer hinter dem Verein standen oder noch stehen. Die Liste der Namen war lang und zeigt, was man mit Zusammenhalt und Engagement alles stemmen kann. "Was uns alle verbindet, ist die Liebe zu unseren Pferden." Das Jubiläumsfest wurde begleitet von den Musikern des Basler Tal Echos, die die Gäste auch mit außergewöhnlichen Klängen der Alphörner begeisterten.