Mönchweiler Motorradclub hält an Tradition fest

Mönchweiler (mhm). Die Mitglieder des Motorradclubs Mönchweiler trotzten dem Wetter und feierten mit ihren Gästen das Fest der Wintersonnwende. Dieses Mal allerdings nicht, wie bisher, an der Alemannenhalle, sondern am Vereinsheim hinter dem Sportplatz. Ob am wärmenden Feuer vor der Hütte, oder drinnen im Warmen – die Gäste fühlten sich sichtlich wohl an der neuen Veranstaltungsstätte.