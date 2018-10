Mönchweiler Mitgliederzahl sinkt kontinuierlich

Das schlägt sich natürlich auch in den Einnahmen durch Beiträge nieder. Doch woran liegt es, dass Mitglieder dem Förderverein den Rücken kehren? Vielleicht, so Pfarrerin Iris Roland, liege es daran, dass man im Förderverein "auf einem hohen finanziellen Niveau verharre und nicht in Projekte im Dorf investiere". Dies läge auf der einen Seite an den klaren Vorgaben, was mit dem Geld passieren soll und zum anderen daran: "Dass wir von außen keine Vorschläge erhalten haben".