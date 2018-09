Mönchweiler Kinder angesprochen: Polizei gibt Entwarnung

Mönchweiler - Groß war die Sorge bei den Bürgern in Mönchweiler, nachdem ein Mann in der Ortsmitte an zwei Tagen mehrere Kinder angesprochen hatte. Mütter hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, die daraufhin Ermittlungen eingeleitet hat. Am Donnerstag konnten nun die ersten Ergebnisse präsentiert werden.