Mönchweiler Investition ohne Kreditaufnahme

Mönchweiler. Zunächst die gute Nachricht: Auch 2018 kommt die Gemeinde Mönchweiler ohne Kreditaufnahme aus. Ein Jahr des "Durchatmens" für die Gemeinde, die in den vergangenen Jahren kräftig investiert hat. Ein Blick auf die Mitte des Dorfes zeigt es: Schule, Kinderhaus und Wohn.Park haben dort das Bild der Gemeinde nachhaltig verändert. Dadurch wurden die Rücklagen der Gemeinde beträchtlich abgeschmolzen. Für die Gemeinde gibt es jedoch einen großen Mehrwert. Im kommenden Jahr wird mit einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage von 147 000 Euro gerechnet. So soll das nächste Jahr laut Bürgermeister Rudolf Fluck in seiner Haushaltsrede im Wesentlichen für ein Planungsjahr in der wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung stehen. Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die Überplanung des Bürgerzentrums, sowie die Planung zur Umgestaltung der Ortseingänge kommen als große Aufgaben noch hinzu. Für Erschließungsmaßnahmen sind rund eine Million Euro vorgesehen. Weitere wichtige Investitionen werden die Gemeinde die nächsten fünf Jahre begleiten – im Investitionsprogramm sind rund elf Millionen Euro vorgesehen.

Auf hohem Niveau wird der Anteil an der Einkommensteuer der Gemeinde für das kommende Jahr prognostiziert – über 1,8 Millionen Euro sind hier eingeplant. In etwa gleicher Höhe sieht man die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. "Diese Einnahmen sind natürlich auch von der strategischen Ausrichtung und investiven Entscheidungen der einzelnen Unternehmen abhängig. Am Standort Mönchweiler sind bei einigen Unternehmen größere Investitionen geplant", erläuterte Fluck.

Einen großen Ausgabenblock nehmen mit rund 25 Prozent der gesamten Ausgaben der Gemeinde die Personalkosten mit annähernd 2,2 Millionen Euro ein. Eine neue Stabstelle – dem Bürgermeister zugeordnet – betraut mit der Verwaltung des Wohn.Parks und weiterer Aufgaben, wurde zusätzlich aufgenommen.