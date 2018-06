Mönchweiler. Der Angelverein lädt zum Fischerhock am Wolfsteich ein. Am Sonntag, 17. Juni, werden ab 10.30 Uhr die Gäste auf dem Vereinsgelände am Wolfsteich wieder mit den beliebten kulinarischen Spezialitäten bewirtet: Geräucherte und gebackene Forellen mit hausgemachtem Kartoffelsalat, Zanderknusperle, Fischwecken, Grillwürste und Pommes. Und für die Kaffeegäste gibt es ein reichhaltiges Kuchenangebot. Der Wolfsteich liegt etwa einen Kilometer von Mönchweiler entfernt an der Straße von Mönchweiler nach Obereschach in idyllischer Umgebung. Die Fischer empfehlen ihr Fest als Ziel für einen Sonntagsspaziergang, eine Wanderung oder einen Fahrradausflug. Der Wolfsteich ist über Wanderwege von Mönchweiler, Obereschach oder Königsfeld leicht zu erreichen und liegt am Radweg Villingen–Königsfeld.