Mönchweiler Einstimmung zum Fest

Christopher die Kirchenmaus begibt sich auf die Suche nach dem Sinn des Weihnachtsfestes und erzählt die Geschichte eines ganz besonderen Weihnachtsgeschenkes. Schon vor längerer Zeit kam die Kirchengemeinde mit ihrem Pastor Harry Blank auf die Idee eines Musicals – allerdings gerät man im Gemeindehaus am Weiherdamm schnell an die Grenzen der Kapazität. Jetzt kann man in die Alemannenhalle ausweichen und damit mit rund 300 Besuchern kalkulieren.

Über die Kirchengemeinde hinaus wurden Kinder gesucht, die bei dem Stück mitwirken möchten. Am Ende wurden es über 30 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Daneben werden jugendliche und erwachsene Solisten das Spiel bereichern. Chorleiterin Petra Gottschalk freut sich über die engagierte Mitarbeit aller.

Jana Blank glänzt dann in der Hauptrolle als Christopher Kirchenmaus, Sophie Gottfried ist Freddy, Chiara All spielt Tiffany, Larissa Costantino tritt beim Krippenspiel in Erscheinung und Jennifer und Manuel Klem haben ihren Auftritt als Christopher Kirchenmaus’ Eltern.