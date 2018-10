Mönchweiler Bürger für Kommunalpolitik ermuntern

Alexander Doderer skizzierte die Herausforderungen einer Zeit, in der es vielen vermeintlich gut gehe und in der die sozial schwächeren oftmals durch das Raster fallen. Als eines der Hauptprobleme bezeichnete er die zunehmende Eingrenzung der Bürgerrechte und die Verwässerung rechtsstaatlicher Standards in Demokratie. Als Beispiele nannte er aktuelle Entwicklungen in der Türkei oder der USA. "Demokratie habe viel damit zu tun, auch vor der eigenen Haustüre zu kehren", bemerkte er in Bezug auf die erlahmende Diskussionskultur der Merkel-Generation, die sich durch eine weichgespülte Kommunikation auszeichnet. Zudem bezeichnete er den in Bezug auf die Flüchtlinge verwendeten Begriff alternativlos als undemokratisch. Wir müssen wieder eine Art Leichtigkeit des Seins entdecken." Der Experte appellierte, alles daran zu setzen, um die Demokratie wieder in die Erfolgsspur zu führen auf der sie vor der Wirtschafts- und Finanzkrise war. "Der damalige Zusammenbruch stoppte den Siegeszug der Demokratie. Die Rettung der Banken und Vermögenden stand über der Rettung der Mittelschicht und des Bürgers, von denen vielen mit leeren Händen dastanden."