Mönchweiler. Unbekannte Täter haben sich am Freitagabend Zutritt zu einer Garage in der Hebelstraße verschafft und dort einen VW entwendet. Die Diebe öffneten gegen 19 Uhr die unverschlossene Garage der 39-jährigen Autobesitzerin und fanden darin den Wagen vor. Kurzerhand nahmen sie das abgeschlossene Auto in Besitz und fuhren davon. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07721/6010 um Hinweise zur Tat.