Es ist nicht einmal ein Jahr her: Im September 2021 wurde die Modellbahn in Gutach eröffnet – Betreiber Samuel Reichert (von links), seine Frau Rosi Ohnemus und Bürgermeister Siegfried Eckert waren damals bei der Eröffnung mit dabei.

"Es brennt, wir suchen Sie" – so hat Samuel Reichert einen Brief überschrieben, den er unter anderem an verschiedenen Firmen geschickt hat. Es geht um die Modelleisenbahn, der die Schließung in der kommenden Woche droht.















Gutach - Die Firma Centerscape als Besitzerin der Immobilie, in dem die Modelleisenbahn untergebracht ist, will kommende Woche die Türen dort schließen, informiert Samuel Reichert im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe lange krampfhaft nach einer Lösung gesucht und mit einem Investor ein Konzept überlegt. Mit diesem sei er schon seit längerer Zeit in Kontakt, die Zusammenarbeit funktioniere jedoch nicht. Die Insolvenz für die Bahn sei angemeldet.

Reichert versucht nun, die Modellbahn zu erhalten. "Es geht mir nicht um mich, sondern um die Modelleisenbahn als Kulturgut im Schwarzwald und um die Mitarbeiter", betont er. Diese hätten "viel Liebe zum Detail und viel Zeit in das Projekt gesteckt". Daher suche er nun jemanden, der an dem Fortbestand der Bahn mitwirken wolle. Das müsse keine Einzelperson sein, es könne auch eine Interessengemeinschaft sein. Und bereits gestern Nachmittag gab es Resonanz auf Reicherts Schreiben: Ein Gutacher Unternehmer habe sich bei ihm gemeldet und signalisiert, dass er dabei sei, wenn es irgendeine Möglichkeit gebe, das Ganze weiter bestehen zu lassen. Er sei kürzlich selber in der Bahn und von dieser begeistert gewesen und auch finanziell mit dabei. Das Projekt dürfe auf keinen Fall sterben, habe er Reichert mitgeteilt.

Besucherzahlen sind gestiegen

"Es ist kein großes Invest nötig", sagt der Betreiber der Modelleisenbahn. Er wisse, dass das Projekt rentabel sei, der Vorbesitzer habe davon gelebt. Während der Pandemie seien Ideen entstanden, wie das Projekt unter Einhaltung von Hygienevorschriften betrieben werden kann, beispielsweise durch einen "Einbahnverkehr". Die Bahn werde außerdem von einem erfahrenen Team betrieben, darauf könne man aufbauen. Es sei alles fertiggestellt, nun lediglich noch Marketing notwendig. Auch die Fassade muss noch gemacht werden.

Seit Ferienbeginn sei ein ordentlicher Besucherzuwachs zu verzeichnen, so Samuel Reichert im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Besucher seien alle begeistert und würden ihrerseits schon Werbung machen. Die Resonanz darauf sei zu spüren und die Entwicklung gehe in die richtige Richtung.

"Eine Herausforderung, Pandemie, Genehmigungsverfahren, Umzug, Aufbau nicht zuletzt die enorme Preissteigerung der Materialien sowie Lieferverzug brachten uns nach großem Einsatz aller Beteiligten an einen Punkt, an dem es nun nicht mehr weitergehen kann", heißt es in dem bereits erwähnten Schreiben Reicherts. Zu den steigenden Materialkosten nennt Reichert ein Beispiel: So habe die Decke des Anbaus inklusive Holzbauteilen statt der im Businessplan veranschlagten 8000 Euro dann 23 000 Euro gekostet.

Bedauern von Seiten des Bürgermeisters

Bürgermeister Siegfried Eckert bedauert sehr, dass es nicht möglich gewesen sei, das Projekt über die Runden zu bringen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Als bekannt wurde, dass Thomas Panzer seine Anlage in Hausach aufgeben würde (siehe Info), hatten Reichert und der Bürgermeister die gleiche Idee: Die Anlage sollte nach Gutach.

Gutach liegt an der Schwarzwaldbahn, daher sollte sie auch hier präsentiert werden, so der Bürgermeister. Er sei "gottfroh gewesen, dass jemand aus der Gemeinde das machen wollte". Die Gemeinde habe dann die Verbindung zu Centerscape hergestellt sich für die Baugenehmigung für den Anbau eingesetzt. "Kommunal von Behördenseite haben wir immens unterstützt", so Eckert. Die Bahn sei schön geworden, nur die Fassade sei noch nicht fertig. "Wenn es jetzt nicht weitergeht, ist das ein großer Verlust für die Gemeinde", sagt Bürgermeister Siegfried Eckert.

Besitzer der Immobilie

Die Firma Centerscape antwortet auf eine Anfrage unserer Zeitung wie folgt: "Das Mietverhältnis wurde aufgehoben, nachdem mietvertragliche Verpflichtungen, auch nach gewährtem Aufschub und mehrfachem Entgegenkommen des Vermieters, nicht eingehalten werden konnten. Gerne hätten wir erlebt, dass die Schwarzwald-Modellbahn ein voller Erfolg wird. Sollte es keine Interessenten geben, die die Bahn übernehmen wollen, müssen die Mietflächen leider geräumt werden, unter anderem, um diese potenziellen neuen Mietern zur Verfügung zu stellen."

Das steckt dahinter

Die Schwarzwald-Modellbahn, die im Januar 2019 in Hausach geschlossen wurde, war darauf folgend als Indoor-Attraktion für Gutach geplant als Ergänzung zu den anderen Angeboten wie Rodelbahn, Freilichtmuseum, Park mit allen Sinnen und Adventure-Golf. Samuel Reichert schloss im Dezember 2019 den Pachtvertrag mit Centerscape für die Halle neben dem Norma-Einkaufsmarkt. Die Anlage aus Hausach konnte in Gutach aber unter anderem wegen des schwierigen Grundrisses der Halle nicht ohne Weiteres wieder aufgebaut werden. Mitte 2019 ging man noch von einer Bauzeit von sechs Monaten aus. Pandemie, Lieferengpässe und Kostensteigerungen sorgten für einige Verzögerungen und die Bahn konnte dann erst im September 2022 eröffnet werden.