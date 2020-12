Mobile Impf-Teams Termin für St. Georgen noch ungewiss

Ältere Menschen werden zuerst geimpft

Ganz oben auf der Liste derer, die geimpft werden sollen, stehen vor allem ältere Menschen sowie Pflegepersonal. Hat man im St. Georgener Lorenz- und Elisabethhaus also bereits die erste Impf-Runde abgeschlossen? Mitnichten, wie eine Nachfrage bei der Evangelischen Altenhilfe zeigt. Denn wie Florije Sula erklärt, warte man derzeit noch auf den Impftermin.

"Momentan können wir noch gar nicht sagen, wann es losgeht", erklärt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Man habe am Montag erste Informationen vom Sozialministerium erhalten, eine Art Handlungsleitfaden. "Wir haben zudem alle Betreuer und Angehörigen der Bewohner angeschrieben, mit der Bitte, dass man uns die Einwilligungserklärung so schnell wie möglich zukommen lässt", so Sula. Denn nur dann dürften die Kontaktdaten überhaupt erst an die mobilen Impfteams, die ins Seniorenheim kommen werden, weitergegeben werden.

"Wir können uns eigentlich nur insofern auf alles vorbereiten, als dass wir einen Raum zur Verfügung stellen", erklärt die Geschäftsführerin. Dort werde das fünfköpfige Team dann sozusagen seine Zelte aufschlagen, um der Reihe nach Bewohner und Mitarbeiter, die ihr Einverständnis erteilt haben, impfen.

"Mehr können wir eigentlich nicht machen", meint Sula. "Denn wir wissen momentan gar nicht, wann wir dran sind. Es gibt 37 Pflegeheime im Landkreis, und wie welche angefahren werden, ist unklar."

Klar ist nur, dass es zwei Termine geben muss, da die Dosen zweimal verabreicht werden müssen. "Wenn die zweite Impfung erfolgt ist, so wurde es uns erklärt, ist der Schutz sieben Tage später gegeben", sagt Sula. Aber auch hier sei noch unklar, welches Zeitfenster zwischen dem ersten und dem zweiten Termin liege. Personal, das an diesen Tagen nicht im Haus sei, werde derweil an das stationäre Impfzentrum verwiesen.

Bürokratische Hürden

"In erster Linie gibt es noch einen Haufen an administrativer Arbeit zu klären", meint Sula mit Blick auf die bürokratischen Hürden. Denn auch das Aufklärungsgespräch dürfe nur über das mobile Team und nicht über das Seniorenheim erfolgen. Die strengeren Besucherregeln werden laut Sula vorerst noch bis mindestens Mittwoch, 6. Januar, aufrechterhalten. Daher gilt weiterhin für alle Gäste eine Testpflicht vor Ort, ehe sie das jeweilige Seniorenheim betreten dürfen.

Wie die Geschäftsführerin berichtet, hat sich dieses Vorgehen bereits gelohnt. "Wir hatten eine Besucherin sowie eine Auszubildende, die einen positiven Test hatten", erklärt sie. In beiden Fällen hätte man die Infektion früh genug erkannt, sodass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden mussten. "Wir sind froh und dankbar, dass die Besucher diese Tests so annehmen. Es gab überhaupt keine Probleme." Allein an Heiligabend verzeichnete das Lorenzhaus laut Sula 40 Besucher.

Zu hoffen bleibe nun, dass sich möglichst viele Bewohner und Mitarbeiter für eine Impfung entscheiden. Für den Piks, der Hoffnung bringt. Und bis es dann endlich so weit ist, bleibt den St. Georgener Seniorenheimen eigentlich nur eines: warten.