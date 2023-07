Mitten in Sigmarswangen

1 Horst Schmoll engagiert sich für den Natur- und Vogelschutz im Stumpenwald. Foto: Steinmetz

Horst Schmoll baut und betreut Nistkästen. Der Sigmarswanger Rentner engagiert sich seit 16 Jahren im Stumpenwald für den Natur- und Vogelschutz.









Übers Fritzenbrückle geht es auf einem idyllischen Pfad in den Stumpenwald hinein. Der schmale Weg führt bergauf, ein bisschen Kondition muss man haben, um nicht außer Atem zu kommen. Die Bäume stehen hoch, es ist ein älterer Waldbestand – Natur zum Genießen. Was der erholungssuchende Spaziergänger aber in den seltensten Fällen beachtet, sind die, manchmal allerdings auch von Geäst verdeckten Nistkästen links und rechts des Wegs.