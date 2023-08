Wie die Polizei mitteilt, überholte die Frau am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr ausgerechnet ein Videofahrzeug der Verkehrspolizei. Die Beamten hefteten sich an das Auto der Frau und zeichneten das Tempo auf. Die 32-Jährige fuhr selbst in 80er-Zonen weit über 200 Stundenkilometer.

In Hechingen stoppten die Beamten die rasante Fahrt. Auf die Frau kommt ein Bußgeldverfahren und ein - schreibt die Polizei - "mindestens mehrwöchiges Fahrverbot" zu.