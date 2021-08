1 Mit mobilen Raumluftgeräten könnte der Unterricht ab Herbst sicherer werden. (Symbol-Foto) Foto: Stratenschulte/dpa

Die Stadträte wollen spätestens im Herbst mobile Lüfter für Schulen und Kitas zum Schutz der Schüler in schlecht belüftbaren Räumen.

Schramberg - Am 12. September sind die Sommerferien zu Ende, am Montag, 13. September, gehen die Kinder wieder in die Schule – die ersten beiden Wochen des Präsenzunterrichts vorsichtshalber wieder mit Maske, um eine mögliche Einschleppung von Virusvarianten durch Urlaubsreisen zu verhindern. Aber wie geht es dann weiter? Unbestritten ist der regelmäßige Luftaustausch eine unverzichtbare Maßnahme. Allerdings lassen sich nicht alle Räume in Schulen oder Kitas ausreichend lüften.

