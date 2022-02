Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Mal kommen sie düster daher, zeigen grau-schwarze Gesichtszüge, dann wieder ist ein Kopf in Orange- und Rottönen zu sehen, der sich optimistisch nach oben richtet: In Bildern begegnet Magnus Frey, der sich lange für die SPD in Villingen-Schwenningen engagierte, seinen ­schweren Depressionen.