Auf der B463 bei Balingen kam es zu zwei Unfällen aufgrund von Wendemanövern.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagabend auf der B463 bei Balingen gekommen.















Balingen - Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18.25 Uhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer von Balingen in Richtung Albstadt. Kurz nach der Abfahrt Balingen-Weilstetten befuhr er eine Nothaltebucht mit der Absicht zu wenden, um seine Fahrt anschließend in Richtung Balingen fortzusetzen. Beim Wendemanöver übersah der 85-Jährige einen in Richtung Balingen fahrenden Citroën. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

Dabei drehte sich der Mercedes und kollidierte mit der Leitplanke. Der Citroen-Fahrer wurde verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Durch den Unfall wurde der Citroën so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro.

Erneuter Unfall im Rückstau

Kurze Zeit später kam es in dem entstandenen Rückstau zu einem erneuten Unfall. Auch hier wollte ein Verkehrsteilnehmer wenden und übersah dabei einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Wegen des Staus wollte ein 65-Jährigr mit seinem VW Passat wenden. Dabei stieß er mit einem ebenfalls im Wendevorgang befindlichen Ford zusammen.

Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der VW musste ebenfalls abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.