1 Wolfgang Pratscher zeichnet eine schwere Vergangenheit. Die Erinnerungen an sein Leben im SOS-Kinderdorf beeinflussen noch heute sein Leben, doch auf angemessene Entschädigung muss er warten. Foto: Eva-Maria Huber

Gleicher Ort, gleiches Thema, doch noch immer wartet Missbrauchs-Opfer Wolfgang Pratscher auf eine „angemessene Entschädigung von der SOS-Geschäftsführung für ein ruiniertes Leben“. Doch diese hält sich bedeckt.









Keine drei Monate sind es her, da erzählte der heute 68-jährige Wolfgang Pratscher seine Geschichte, ließ sich am Villinger Eisweiher fotografieren, einem idyllischen Ort am Rande der Villinger Innenstadt, der so gar nicht zu den Erlebnissen passt.