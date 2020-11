Miss Baden-Württemberg Jessica Bisceglia aus Trossingen als Braut im Fernsehen

Am kommenden Montag, 30. November, 16 Uhr, beginnt VOX mit der ab dann täglichen Ausstrahlung. Die 28-Jährige macht den Anfang. Am Freitag, 4. Dezember, wird das Geheimnis um die schönste Braut dann gelüftet. Auf der Suche nach einem Brautkleid durfte sie an einem von sechs Drehtagen mit zwei Freundinnen als Shoppingbegleitung in Freudenstadt einkaufen gehen. Viel lieber hätte sie das in ihrer Heimatregion getan, erzählt sie, doch der Sender bestimmte. Es erstaunte sie, wie viel Arbeit so ein Dreh macht, jeweils zwei volle Tage im August, September und Oktober stand das Quartett vor der Kamera. Gesehen hat Jessica ­Bisceglia davon auch noch nichts und deshalb freut sie sich so auf die kommende Woche.

Anfang des Jahres war die sympathische junge Frau aus Schura schon auf dem Sprung zu einer Modelkarriere. "Ich wollte richtig einsteigen", sagt sie. Etliche lukrative Aufträge aus der ganzen Welt lagen vor, doch dann kam Corona. Ihr Plan B sah den Einstieg in ihren Beruf als Medizintechnik-Ingenieurin mit Masterabschluss vor, doch auch der scheiterte zunächst. Die Firmen suchen in angespannter Wirtschaftslage offenbar keine Berufsanfängerin, vermutet sie. Also verlegte sie sich auf das, was sie schon während ihres Studiums nebenbei mit Erfolg geleistet hatte und kümmert sich inzwischen beim Modelabel "Fashion Code" in Villingen um das Onlinegeschäft. Und sie ist als ehemalige "Miss Schwarzwald", als derzeit schönste Frau des Landes und als Top-6-Platzierte bei der Wahl zur Miss Germany in den sozialen Netzwerken als Werbeträgerin für unterschiedliche Auftraggeber unterwegs. Und ab und zu stehen auch Fotoshootings in ihrem Terminkalender.

Auch wenn sie "Die schönste Braut" werden sollte – ans Heiraten denken Jessica Bisceglia und ihr Freund Peter Öhler derzeit noch nicht. Mit dem Ringer des deutschen Nationalkaders, der sich momentan auf Olympia 2021 vorbereitet, hat sie gerade im Kinzigtal eine Wohnung bezogen, lebt aber auch bei ihren Eltern daheim in Schura. "Zum Heiraten haben wir beide gerade noch keine Zeit", sagt sie und lacht.

Jessica Bisceglia hat sich nach ihrer Wahl zur Miss Baden-Württemberg dem Schwarzwälder Boten vorgestellt: