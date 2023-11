Mira aus Bad Herrenalb wieder da: Weite Anreise aus Ungarn hat sich gelohnt

1 Die Mutter von Carolina Senekovic mit Mira, die endlich wieder daheim ist. Foto: Senekovic

Mira ist wieder aufgetaucht. Vier Tage lang war die kleine Mischlingshünding spurlos verschwunden und trotz aller Suchaktionen nicht aufgetaucht. Erst eine ganz besondere Aktion von Christin Ganter brachte die Wende.









Link kopiert



Der 11. November, der Tag des heiligen Martin, der normalerweise von Laternenumzügen und festlichem Beisammensein geprägt ist, verwandelte sich für die Familie Senekovic in einen Albtraum. Dabei hatte der Tag so schön begonnen: „Mira, die Mischlingshündin, war morgens um 7 Uhr aus einem Tierheim in Ungarn angekommen und hatte sich nahtlos in die Familie eingefügt“, berichtet Carolina Senekovic, die gemeinsam mit ihrer Schwester lange nach einem passenden „Familienmitglied“ für ihre Eltern gesucht hatte. „In Ungarn wurden wir fündig. Über den deutschen Tierschutzverein konnten wir alle Papiere, Impfungen, den Zoll und sogar den Transport erledigen.“ Der Tag der Ankunft war ein Fest der Freude gewesen. Doch das Schicksal, immer unberechenbar, hatte andere Pläne.