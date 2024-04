Hoher Besuch: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht am 3. Mai den Zollernalbkreis und spricht beim Bürgerempfang in Winterlingen.

Nach verschiedenen Stationen im Laufe des Nachmittags wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) um 19.30 Uhr einen Bürgerempfang in der Winterlinger Festhalle geben.

Nach der Begrüßung durch Winterlingens Bürgermeister Michael Maier und dem Grußwort von Landrat Günther-Martin Pauli wird Landgerichtspräsident Florian Diekmann zum Jubiläum des Grundgesetzes sprechen, wie das Landratsamt ankündigt. Es folgt die Rede des Ministerpräsidenten.

Lesen Sie auch

Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch und für persönliche Begegnungen. Der Musikverein Winterlingen wird den Bürgerempfang musikalisch umrahmen.

Kretschmann-Besuch: Bürger können sich anmelden

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Aus organisatorischen Gründen – die Kapazität der Halle ist begrenzt – wird vorab um Anmeldung unter www.zollernalbkreis.de gebeten. Anmeldeschluss ist Montag, 29. April 2024. Der Einlass in die Festhalle erfolgt ab 19 Uhr.

Bereits 2016 war Ministerpräsident Kretschmann zu Gast im Zollernalbkreis. Damals besuchte er die städtische Kindertageseinrichtung Veilchenweg in Albstadt-Tailfingen und die Firma Baxter in Hechingen, bevor am Abend der Bürgerempfang in der Turn- und Festhalle in Meßstetten stattfand.