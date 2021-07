1 Wie viel man etwa im Finanzministerium verdient, hängt auch von der Frage ab, ob man verbeamtet ist oder nicht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In der Landesverwaltung gibt es Jobs vom Juristen bis hin zum Forstwirt oder dem Geschäftsführer einer Brauerei. Aber was verdient man eigentlich in einem Ministerium oder einem Landesbetrieb? Und lohnt sich die Verbeamtung?

Stuttgart - Die Bandbreite der Jobs beim Land ist enorm. Zuletzt schrieb die Landesverwaltung gleichzeitig eine Referentenstelle für einen Mobilitätsexperten im Verkehrsministerium sowie wie für einen „Management Wolf und Biber“ im Umweltministerium aus. Zur selben Zeit suchte das Land IT-Sicherheitsexperten, Diplomfinanzwirte, Volljuristen und einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Tiefbau. Die Büroleitung bei der Nationalparkverwaltung war ebenso zu besetzen wie eine Stelle im Haus der Heimat. Aber was verdient man eigentlich in der Landesverwaltung? Und macht es einen Unterschied, ob man im Ministerium oder in einer Behörde angestellt oder verbeamtet ist?

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen