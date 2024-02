Silke aus Heimsheim: Milla Pink – Im Nebenberuf ist sie Ballermann-Star

1 Silke als Ballermann-Star Milla Pink und zu Hause auf der Couch in Heimsheim Foto: Moonjuice Entertainment/Aristotelis Vlachopoulos, Simon Granville

Unter der Woche hat Silke aus Heimsheim einen Bürojob in der Automobilindustrie. Doch am Wochenende sorgt sie als Milla Pink zwischen Stuttgart und der Playa de Palma mit Partyhits wie „Auf dem Besen an den Tresen“ für Stimmung.









Schön hat sie’s hier im Einfamilienhaus in Randlage. Zwischen Feldern und Bäumen herrscht idyllische Stille. Nicht der Stoff aus dem Partygirls gemacht sind. Eigentlich. Doch Silke, die hier zu Hause in Heimsheim neben ihrer Katze Emmi auf dem Sofa sitzt, ist bekennender Ballermann-Fan. Und irgendwann hat sie sich gedacht, was Mia Julia und Mickie Krause können, das kann ich auch, hat sich einen Hexenbesen geschnappt, ist auf ihm nach Mallorca geritten und wurde selbst zum Ballermann-Star.