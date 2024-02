MHP-Arena des VfB Stuttgart: Termin für Eröffnung der neuen Haupttribüne steht fest

15 So sah es am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln aus. Bald sollen die restlichen Plätze der Haupttribüne freigegeben werden. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Bauarbeiten seit Saisonstart zurück. Foto: Baumann

Nach etlichen Bauverzögerungen steht nun fest, wann die neu gebaute Haupttribüne der Stuttgarter MHP-Arena in Betrieb gehen soll.









Link kopiert



Ursprünglich sollte sie zum Jahresbeginn fertig sein, dann war das zurückliegende Heimspiel gegen den 1. FC Köln als Eröffnungstermin für die neue Haupttribüne der Stuttgarter MHP-Arena anvisiert. Doch auch dieser Termin wurde gerissen, genauso wie der folgende, das Heimspiel gegen Union Berlin am 8. März. Nun aber steht nach Informationen unserer Redaktion fest, wann die umgebaute Arena in vollem Glanz erstrahlen soll: Am Osterwochenende gegen den 1. FC Heidenheim. Die genaue Terminierung für die Partie wird für Donnerstag erwartet.