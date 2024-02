Metalldiebstahl sorgt für Störung: Züge fallen zwischen Frankfurt und Stuttgart aus

1 Alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart sind von Verspätungen uns Ausfällen betroffen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montagmorgen sind wegen Metalldieben etliche Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart ausgefallen. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Teilausfälle im Fern- und Regionalverkehr einstellen.









Erneut haben Metalldiebe auf einer zentralen Bahnstrecke zugeschlagen und die wichtige Verbindung von Frankfurt nach Stuttgart für viele Stunden lahmgelegt. Etliche Fernverkehrszüge seien am Montagmorgen ausgefallen, teilte die Deutsche Bahn mit. Auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof in Baden-Württemberg und Lampertheim in Hessen sei der Diebstahl am Morgen entdeckt worden. Demnach sollte die Störung voraussichtlich erst am Abend behoben sein.