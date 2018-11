Meßstetten Zweiter Platz für Meßstetten

In den Wettkampfkategorien Dance Experience, Wettkampf Basic und Dance New Styl(z) wurden die ausgefüllten Zuschauerränge abwechslungsreich und spannend unterhalten. Die Dance Crew Meßstetten (DCM), die derzeit aus 14 tanzbegeisterten jungen Frauen zwischen 14 und 25 Jahren besteht, trat in Rottweil zu ihrem zweiten Wettkampf in der Kategorie "Dance New Styl(z)" an. Mit ihrem Auftritt und ihrer Choreografien begeisterte sie das Publikum und riss die Zuschauer mit. Die Meßstetterinnen erreichten mit der Wertung "ausgezeichnet" in Rottweil den zweiten Platz.

Im Gegensatz zum Frühjahr und ihrer überhaupt ersten Wettkampfwertung haben sich die jungen Tänzerinnen um eine ganze Stufe verbessert.