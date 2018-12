Meßstetten Zoff mit dem Stoff und richtig viel Theater

Meßstetten-Hartheim. Die bekannte Theatergruppe des Gesangvereins Hartheim lädt ein zu ihrem neuen Theaterstück "Nur Zoff mit dem Stoff", einem schwäbischen Lustspiel in drei Akten von Bernd Gombold. Aufgeführt wird es am Samstag, 29. Dezember, ab 14 und 20 Uhr, am Freitag, 4. Januar, ab 20 Uhr und am Samstag, 5. Januar, ab 20 Uhr in der Festhalle Hartheim. Sie ist jeweils eine Stunde vor Beginn geöffnet. Nummerierte Platzkarten können Interessierte telefonisch vorbestellen unter der Nummer 07579/ 93 31 75 am Donnerstag, 27. Dezember, am Mittwoch, 2. Januar, und am Donnerstag, 3. Januar, jeweils von 18 bis 19 Uhr sowie per E-Mail unter theater-hartheim@web.de. Für die Nachmittagsvorstellung am 29. Dezember gibt es keinen Kartenvorverkauf.