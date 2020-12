Meßstetten Wo darf denn nun geraucht werden?

Doch genau das sieht der Fraktionsvorsitzende der Freien Wählervereinigung, Tarzisius Eichenlaub, kritisch. "Raucher lassen sich nicht davon abhalten zu rauchen", erklärte der Stellvertreter des Bürgermeisters in der Ratssitzung und beantragte, Bereiche zu schaffen, in denen das Rauchen erlaubt sei, etwa am Kiosk oder bei der Grillstelle. Diese Regelung könne vermeiden, dass das Verbot ignoriert und schließlich auf dem ganzen Gelände geraucht werde.

Alfred Sauter von der Bürgerliste teilt grundsätzlich Eichenlaubs Bedenken, schlug aber vor, die Lizenz zum Rauchen auf eine Raucherecke mit etlichen Aschenbechern zu beschränken, um zu verhindern, dass zahllose Zigarettenstummel die Grillstelle verunzieren. Doch genau dort sollte laut Eichenlaubs Listengenossen Matthias Schwarz das Rauchen erlaubt werden. "Da, wo es gesellig ist", meinte er. Das Exil in der Raucherecke komme einer Verbannung vom Gelände gleich. Doris Vivas, Fraktionssprecherin der Frauenliste, sieht die Gefahr, dass "der Bauhof die ganzen Kippen zusammenlesen muss". Am Ende nahm das Gremium mit drei Gegenstimmen den Antrag der Freien Wählervereinigung an, das Rauchen auf dem Gelände zu untersagen, die Grillstelle und eine Raucherecke am Kiosk aber von diesem Verbot auszunehmen.