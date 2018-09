Meßstetten Wer bei der Übung zusehen will, muss ein Stück laufen

Die Absturzsicherungsübung beginnt am Samstag, 15. September, um 15.30 Uhr am Schuhmacherfelsen bei Hossingen. Bei dieser Übung werden die Rettung einer vom Felsen abgestürzten Frau, die in unwegsamem Gelände liegt, sowie die Versorgung einer unter Schock stehenden Person auf dem Felsen vornehmen. Von der ganzen Übung ist allerdings nicht viel zu sehen, da sie komplett in sehr steilem Gelände im Wald stattfindet. Beobachter können lediglich die Rettung der Frau vom Felssporn des Schuhmacherfelsens beobachten. Zum Übungsobjekt führen folgende Wege: Von Meßstetten am Wanderparkplatz Oberbuch vorbei auf dem Weg Richtung Hossingen und nach 500 Metern der Beschilderung Feuerwehr folgend; von Hossingen am Friedhof vorbei Richtung Oberbuch und nach einem Kilometer der Beschilderung Feuerwehr folgend. Parken ist auf den Wiesen vor dem Wald möglich. Zu Fuß geht es 600 Meter auf dem Waldweg zum Übungsgelände weiter. Die Abteilung Hossingen stellt "Feuerwehr"-Schilder mit Pfeilen auf. Anschließend findet die Manöverkritik im Feuerwehrgerätehaus Hossingen statt.