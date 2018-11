Meßstetten "So wollen wir es"

Die Küche hätte bereits früher eingebaut werden können, hätten sich die bisher eingeplanten Mittel nicht als zu gering erwiesen. Zwei Varianten, welche die Firma Böhringer – sie hat auch die Küche in der Turn- und Festhalle Meßstetten geplant – im Ortschaftsrat Hossingen präsentierte hatte, lehnte das Gremium ab und entschied sich für die dritte Variante mit einer Insellösung für den Herdblock. "Allen Varianten gemein ist dabei der Abbruch der störenden Wandscheiben" im bisherigen Raum, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. "Dadurch gelingt es, den gesamten Zubereitungs- und Spülbereich klarer zu gliedern und die Arbeitsabläufe zu entzerren."

Geplant seien eine komplette Erneuerung des Küchenblocks mit den Einheiten Doppelfritteuse, Vier-Platten-Herd, Kippbratpfanne und Dunstabzugshaube über dem Herdblock. Eine Durchschubspülmaschine wird ebenfalls eingebaut und die gesamte Getränkeausgabe in den Nebenraum verlegt, wo die bisherige Getränketheke und die Hängeschränke weiterverwendet werden. "Das ist genau das, was wir uns vorstellen", betonte Harald Eppler, Ortsvorsteher von Hossingen. "So wie es aussieht, ist das alles einwandfrei und gut." An Haushaltsmitteln werden 95 000 Euro für die neue Küche gebraucht.