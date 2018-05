Meßstetten Platz für neue Nutzer

Meßstetten (wl). Den Planungsauftrag zur Ausarbeitung eines Bebauungsplanes für die Erweiterung des Schuppengebiets Bühl in Hartheim, "Bühl II", hat der Gemeinderat an das Büro "Dr. Grossmann Umweltplanung" in Balingen vergeben, das auch den Umweltbericht anfertigen wird. Außerdem wird es die artenschutzrechtliche Prüfung übernehmen – alles zusammen für rund 12 600 Euro zuzüglich Nebenkosten und Mehrwertsteuer.