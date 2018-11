Meßstetten (wgh). Der Heimat- und Geschichtsverein Meßstetten lädt zu einem Vortrag über den Ersten Weltkrieg – der vor hundert Jahren, am 11. November 1918 endete – ein. Dabei werden auch Bilder von Meßstetten, Meßstetter Bürgern und Zeitungsberichte aus dieser Zeit gezeigt. Weil dieser Vortrag im Oktober sehr gut besucht wurde, wird die Veranstaltungsreihe nun auf Nachfrage im November fortgesetzt. Der Vortrag ist am Samstag, 24. November, im historischen Bauernhaus, Zeurengasse 10, in Meßstetten. Geöffnet ist ab 18 Uhr, der Vortrag beginnt um 19 Uhr.