Meßstetten Landesstraße 440 wird verlegt

Meßstetten-Tieringen. "Die Stadt Meßstetten hat ihre Hausaufgaben gemacht, und darauf können wir stolz sein", sagte Bürgermeister Frank Schroft in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Der Beschlussvorschlag für den Bebauungsplan des Gewerbegebiets Süd mit der Verlegung der Landstraße 440 und der Anbindung an die Kreisstraße 7144 in Tieringen bei "Interstuhl" und "Mattes & Ammann" ist unter Dach und Fach.

Damit steht nun den Erweiterungsvorhaben der beiden mittelständischen Unternehmen, die dadurch mehrere 100 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können, aus der Sicht des Bau- und Planungsrechtes nichts mehr im Wege. Um die Trasse weiter verlegen zu können, hat "Mattes & Ammann" sogar einen Parkplatz geopfert.

Voller Stolz war der Projektleiter Rainer Mänder, ehemaliger Baubürgermeister von Albstadt, der nochmals all die Planungen und Entwürfe sowie die Verhandlungen mit den betroffenen Behörden in Erinnerung rief. Dabei seien viele Bedenken ausgeräumt worden, die er zusammen mit der Stadt und den Firmenvertretern von "Mattes & Ammann" sowie "Interstuhl" ausgefochten habe. Den nun erreichten Erfolg bezeichnete Mänder als "Meisterleistung der Beteiligten".