Meßstetten Mehr Schulsozialarbeit für Meßstetten

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hatte das Thema bereits in seiner November-Sitzung behandelt. Dabei empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, die Schulsozialarbeit an den Stadtteil-Grundschulen im beantragten Umfang einzuführen. Im Hinblick auf die Schulsozialarbeit an der Burg- und Wilhelm-Busch-Schule sprach sich der Ausschuss für eine Erhöhung von 75 auf 120 Prozent aus und empfahl dem Gemeinderat, den entsprechenden Beschluss zu fassen.

Der folgte der Empfehlung: Die Schulsozialarbeit an der Burgschule und der Wilhelm-Busch-Schule wird zum zweiten Schulhalbjahr 2018/2019 auf einen Stellenumfang von insgesamt 120 Prozent erhöht; an den Grundschulen Hartheim/Heinstetten und Tieringen/Oberdigisheim wird zum gleichen Zeitpunkt eine 20-Prozent-Stelle geschaffen; die Erhöhung respektive Einrichtung der Schulsozialarbeit wird dem Diasporahaus Bietenhausen übertragen. Der Vertrag mit der Einrichtung soll angepasst werden.