Meßstetten Löschangriff aus allen Rohren

Nach etwa einer halben Stunde traf die Meldung ein, dass auch der letzte Eingeschlossene in Sicherheit war, und nun konnte der Löschangriff aus allen Rohren beginnen. Dabei war vor allem von Interesse, wie lange der Wasserdruck und der Wasservorrat ausreichen würden, wenn eine Wasserentnahmestelle abgestellt wurde. Es gab keine Probleme, und so konnte knapp eine halbe Stunde später der Befehl "Wasser halt" ausgegeben worden. Schläuche und Gerätschaften wurden wieder in den Einsatzfahrzeugen verstaut, man begab sich zur Nachbesprechung in die Schlichemhalle –­ und den an der Übung Beteiligten wurde das wohl verdiente Vesper aufgetischt.