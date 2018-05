Meßstetten-Heinstetten (wl). Tief- und Straßenbauarbeiten in der Jahnstraße und in der Meßstetter Straße in Heinstetten haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderat für eine längere Diskussion gesorgt. Fritz Stoll vom Bauamt gab bekannt, dass beide Vorhaben nicht parallel ausgeführt werden können und die Sanierung der Jahnstraße wegen zu hoher Kosten zurückgestellt und die Ausschreibung aufgehoben werden soll. Die Stadträte quittierten die Nachricht zum Teil mit verständnislosem Kopfschütteln, und eine heftige Debatte entspann sich, an deren Ende sich das Gremium bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung darauf einigte, die Tief- und Straßenbauarbeiten in der Meßstetter Straße zum Preis von 648 860 Euro an die Meßstetter Firma Berger zu vergeben und die Arbeiten in der Jahnstraße im Dezember erneut auszuschreiben.