Meßstetten. Das Kurt-Schütze-Gedächtnisturnier der Faustballabteilung im TSV Meßstetten findet am Sonntag, 18. Februar, ab 10 Uhr in der Heuberghalle in Meßstetten statt. Das Turnier ist dieses Jahr mit internationalen Startmannschaften besetzt. Die gemeldeten Mannschaften: TV Oberndorf, Zürich NW, TSV Veringenstadt, SV Pfrondorf, TSV Ebingen, TV Engen, TV Dusslingen und TSV Meßstetten.