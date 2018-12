Ein Dreier-Set mit Geschenkkarten des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Meßstetten hat dessen Vorsitzender Jörg Bandle Bürgermeister Frank Schroft überreicht – diverse Geschäfte, die dem HGV angehören, bieten diese Geschenkkarten in der Vorweihnachtszeit an. Der Schultes bedankte sich und wünschte dem Einzelhandel bei diesem Versuch, Meßstetter Kaufkraft an Meßstetten zu binden, viel Erfolg. Foto: Lissy