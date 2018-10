Meßstetten Herbstfest mit echter Sommerlaune

Die Stadträte werben schon mal mögliche Nachfolger an

Unterhalb des Marktplatzes informierten die Mitglieder der Bürgerliste über ihre Tätigkeiten – 2019 stehen Kommunalwahlen an –, und unweit davon präsentierte der Tramper- und Military-Shop seine Outdoorprodukte wie Trekking-, Kletter- und Campingzubehör. Florist Thomas Kästle zog mit wunderbaren Gestecken und Blumenarrangements nicht nur die Blicke, sondern auch die Besucher an, und bei HGV-Chef Jörg Bandle fielen die Blicke auf die reichhaltige Kalender-Street-Art-Ausstellung die an einem Zaun angebracht war. Für das HGV-Herbstfest hatte er auch ein Preisausschreiben, bei dem es ein großes Stofftier mit dem Namen "Theodor and Friends" zu gewinnen gab, vorbereitet. Die Gewinnerin durften die Glücksfeen Sofia und Leonie ziehen. Alles, was es Neues an optischen Finessen und Brillen sowie akustischen Geräten gibt, war bei Fischer Optik- und Akustik zu sehen, und beim Weltladen durften der Meßstetter Kaffee, die Meßstetter Schokolade sowie weitere leckere fair gehandelten Produkte gekostet werden.

Um schöne Haare kümmerte sich Friseurmeisterin Julia Lederer, und am Ende des sonnigen Tag waren alle Beteiligten vollauf zufrieden und freuten sich über die überaus große Resonanz auf das HGV-Herbstfest.