Meßstetten Gute Laune trotz Schneetreibens

Dass die Heinstetter Boscha-Hexa viele närrische Freunde haben, das zeigte sich daran, dass Vereine wie die Runkelriabaweible aus Margrethausen, die Kaos-Gugga aus Albstadt, die Haiberger Bättlblätz aus Heidenstadt, die Felsadapper aus Storzingen oder die Wilden 2000er Hexa aus Schömberg teilgenommen haben. Auch die Hornstoa-Hexa aus Nendingen haben mit ihrem wilden Treiben für gute Laune am Straßenrand gesorgt.

In großer Besetzung mit rauschender, glitzernder Kleidung und mit LED-Lichtern bestückten Instrumenten zogen die Kaos-Gugga aus Albstadt beim Umzug mit und sorgten wie die Nota-Kratzer aus Hartheim später in der Halle für fetzige Musik und gute Stimmung. Das bestens gelaunte Publikum war gut in Fahrt und feierte zusammen mit den Boscha-Hexa mit viel Remmidemmi bei Show, Hexentanz, Guggenmusik und der fröhlichen Fasnetsmusik von DJ Magge bis in die frühen Morgenstunden hinein.