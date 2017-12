Meßstetten Großereignis steht ins Haus

Der Auftritt der Kindergartenkinder, bei dem sie auf der Bühne bildhaft vom Apfelbaum fielen, bereitete den Jüngsten ebenso viel Freude wie dem Publikum. Und sie hatten noch eine besondere Aufgabe: Nach ihrem Auftritt auf der Bühne verteilten die Kinder dekorativ verpackte Äpfel samt Bratapfel-Rezept. Dafür ernteten sie und das Kindergarten-Team unter der Leitung von Edith Klostermann viel Beifall.

Bodo Schüssler gab einen Überblick darüber, was die Bürger im Stadtteil berührt und interessiert: 21 Kinder besuchen derzeit den Kindergarten, davon vier Kinder unter drei Jahren. Seit Oktober sei die Kleingruppe für Zwei- bis Dreijährige im oberen Stock in Betrieb. Dass genügend Räume zur Verfügung stehen, wurde positiv aufgenommen. Stieg doch die Einwohnerzahl 2016 von 881 auf 892. Auch die Geburtenzahl von zehn Kindern in diesem Jahr sichere den Bestand der Grundschule in den nächsten sechs Jahren.

Für die Zukunft solle das Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" den Bedarf decken. Man werde aber auch in Hartheim ein Augenmerk auf die Innenentwicklung richten. Erfreulich für die Ortschaft: Alle im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen wurden abgearbeitet und durchgeführt. Einen kurzen Ausblick gab der Ortsvorsteher auf das Großereignis im kommenden Jahr: die 1250-Jahr-Feier.