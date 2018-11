Meßstetten. Die Galerie-im-Fehlochhof lädt zur Finissage mit Künstlergespräch für die Ausstellung ein, die am Sonntag, 25. November, zu Ende geht: "Dialogische Beziehungen". Das Künstlergespräch mit den Ausstellenden und anderen Kunstschaffenden ergibt die Möglichkeit, die vielseitigen Anschauungen in der Kunstszene zu erleben. Die Leitung des Künstlergespräches liegt bei der Galeristin Brigitte Wagner. Es beginnt um 15 Uhr. Die Galerie wird danach in die Winterpause gehen und am 30. März 2019 mit der Vernissage zur 17. Ausstellung wieder öffnen. Dann werden Arbeiten von fünf Künstlern gezeigt werden.