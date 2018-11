Meßstetten Ein offenes Ohr für Senioren

Es ist jedes Mal ein Geheimnis, was die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zum Essen zubereiten. Dieses Mal war es deftige Schlachtplatte mit Sauerkraut. In seinem kurzen Grußwort ging Pfarrer Reinhold Schuttkowski auf die Gemeinschaft und das vertraute, gesellige Beisammensein ein. Bürgermeister Frank Schroft betonte, dass der Besuch des Freitagsvespers zur Kür eines Schultes gehöre. Er berichtete über das aktuelle Ortsgeschehen und betonte, es bestünden Aussichten auf den Bau eines Ärztehauses. Damit verbunden werden sollen eine Tagespflegeeinrichtung, eine Pflegeeinrichtung und barrierefreie Wohnungen. Wenn in der Bevölkerung auch einige Bedenken über den Standort des Mehrgenerationenspielplatzes herrschten, so werde der trotzdem auf dem Blumersberg gebaut.

Die Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, um ihre Sorgen und Nöte über die Lebenssituation im Bueloch vorzutragen. Sie sprachen das Buswartehäuschen "Eichhalder Hof" an, das laut Schroft abgerissen und durch ein neues, helleres mit Kunststoffglas ersetzt werden soll. Ob eine Verlegung in die Max-Eyth-Straße möglich wäre, darüber müsse mit den Busunternehmen gesprochen werden.

Zur Sprache kamen außerdem das Thema Müll sowie der schadhafte Straßenbelag an der Einfahrt in das Wohngebiet Bueloch. Auch der Belag des Verbindungswegs vom Bueloch hoch zum Sportplatz Eichhalde sei voller Stolperfallen und mit Glassplittern übersät. Das alles will der Bürgermeister, der zwei Kokosnüsse geschenkt bekam, um sinnbildlich die harten Nüsse zu knacken, prüfen lassen.