Meßstetten Das Fernsehen hat schon angeklopft

Meßstetten. Mit einem Filmprojekt zeigt der Chorverband, musikalisch untermalt durch außergewöhnlichen Sound und Beiträge von insgesamt zwölf Chören des Verbands, die Vielfalt des Zollern­albkreises sowie des Kreises Sigmaringen. Die Tonaufnahmen wurden bereits im vergangenen Herbst gemacht. Nach und nach kommen nun die entsprechenden Außenaufnahmen hinzu. Beeindruckende Kulissen zeigen die herrliche Landschaft der Landkreise. So beginnen die Sänger von "Cantus iuvenis" mit ihrem Lied in der Winterlinger Kirche.

Vier Chöre bringen den Scheibenbühl bei Obernheim gemeinsam zum Klingen

Über das Zellerhorn geht dann nach Hechingen und anschließend in den Bezirk Albstadt. So stimmen die Männer der "Harmonie" Obernheim sowie die Männergesangvereine Lautlingen, Nusplingen und Pfeffingen am Scheibenbühl in Obernheim gemeinsam und eindrucksvoll "Das Morgenrot" (Am kühlenden Morgen) an.